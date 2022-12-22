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48 минут назад

Довлатова объяснила разочарование в Пугачевой

Никита Бородкин

Теле- и радиоведущая Алла Довлатова призналась, что разочаровалась в уехавшей из России певице Алле Пугачевой. Свою позицию она объяснила в новом выпуске YouTube-шоу «Алена, блин!»

Довлатова объяснила разочарование в Пугачевой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Довлатова отметила, что раньше Примадонна была для нее «не просто героем», а «мегалюбимой артисткой».

«Но разочаровала меня не она и не ее поведение. Разочаровала меня ситуация: я считала, что такой, как она, здесь, в этой стране, больше не родилось. И может быть, долгое время еще не родится. Вот как Пушкин у нас уже есть долгие века — вот у Пугачевой была такая любовь», — заявила телеведущая.

Довлатова подчеркнула, что не критикует певицу из-за отъезда в Израиль. По ее мнению, Пугачева не могла оставить мужа Максима Галкина (признан иноагентом) и детей в одиночестве, а потому решила поехать вслед за ними.

Напомним, что после начала спецоперации на Украине Пугачева уехала из России в Израиль. В конце лета Примадонна на некоторое время вернулась в Москву, после чего снова покинула родину, выставив на продажу знаменитый замок пары в подмосковной деревне Грязь. Известно, что в мае этого года певица получила израильское гражданство.

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