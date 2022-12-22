Довлатова объяснила разочарование в Пугачевой

«Но разочаровала меня не она и не ее поведение. Разочаровала меня ситуация: я считала, что такой, как она, здесь, в этой стране, больше не родилось. И может быть, долгое время еще не родится. Вот как Пушкин у нас уже есть долгие века — вот у Пугачевой была такая любовь», — заявила телеведущая.