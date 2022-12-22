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20 минут назад

Алла Довлатова объяснила отказ от песен Пугачевой на радио голосованием слушателей

Газета.Ruиещё 2

Радиоведущая Алла Довлатова в интервью Алене Жигаловой заявила, что на "Русском радио" проводится голосование среди целевой аудитории, которая определяет треки для эфира.

Довлатова объяснила отказ от песен Пугачевой на радио
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Кому-то понравилась песня — поставили. У нас же каждые несколько месяцев проходит тестирование: аудитория тестирует песни, которые звучат. Мы, например, очень любим Елку, Валерию", - отметила Довлатова.

По словам ведущей, ей было не жалко отказываться от песен украинского музыканта Макса Барских, который не раз нелицеприятно высказывался в адрес России. Однако, отметила Довлатова, перестать транслировать песни Пугачевой было непросто, так как эмигрировавшая певица пользуется любовью и авторитетом среди россиян. Ранее Довлатова рассказала, как "придавила" Соколовского за развод.

Шоу-бизнес,Макс Барских,Елка,Алла Довлатова,
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