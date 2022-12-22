Галустян рассказал об обидах семьи из-за его работы

«Загадаю желание: возьму лист бумаги и ручку, запишу желание так, как будто оно уже произошло: у меня есть то или это. Затем я обычно заворачиваю бумажку и кладу под компьютер, а потом в конце года перечитываю, что сбылось», — поделился артист.