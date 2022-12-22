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1 час назад

Галустян рассказал об обидах семьи из-за его работы

Газета.Ru

Актер, комик и телеведущий Михаил Галустян признался в беседе с mk.ru, что члены его семьи обижаются на него из-за постоянной работы.

Галустян рассказал об обидах семьи из-за его работы
Фото: m_galustyan/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) (организация запрещена в России)m_galustyan/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Галустян отметил, что его семье не нравится плотный график артиста и обижаются. Однако комик «нивелирует» это хорошими подарками и совместными поездками на отдых.

Ведущий добавил, что грядущий Новый год отпразднует в кругу семьи и друзей.

«Загадаю желание: возьму лист бумаги и ручку, запишу желание так, как будто оно уже произошло: у меня есть то или это. Затем я обычно заворачиваю бумажку и кладу под компьютер, а потом в конце года перечитываю, что сбылось», — поделился артист.

Шоу-бизнес,Михаил Галустян,
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