Продюсер Виктор Дробыш прокомментировал скандалы певца Филиппа Киркорова в беседе с Teleprogramma.pro.
Дробыш заявил, что у Киркорова есть «талант вести себя по жизни».
«Ведь певец порой не всегда живет своими песнями, к сожалению. Порой для того, чтобы певец был, нужно, чтобы он отмечался не только музыкой, но и еще какими-то деяниями», — рассказал продюсер.
Он назвал артиста «чемпионом» в подобных поступках.
По мнению Дробыша, даже негативные вещи, что совершал Киркоров, «идут ему на пользу», так как обращают внимание на персону музыканта.