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45 минут назад

Продюсер Дробыш заявил, что у Киркорова есть "талант вести себя по жизни"

Газета.Ruиещё 1

Продюсер Виктор Дробыш прокомментировал скандалы певца Филиппа Киркорова в беседе с Teleprogramma.pro.

Дробыш заявил, что у Киркорова есть "талант вести себя по жизни"
Фото: ТАССТАСС

Дробыш заявил, что у Киркорова есть «талант вести себя по жизни».

«Ведь певец порой не всегда живет своими песнями, к сожалению. Порой для того, чтобы певец был, нужно, чтобы он отмечался не только музыкой, но и еще какими-то деяниями», — рассказал продюсер.

Он назвал артиста «чемпионом» в подобных поступках.

По мнению Дробыша, даже негативные вещи, что совершал Киркоров, «идут ему на пользу», так как обращают внимание на персону музыканта.

Шоу-бизнес,Виктор Дробыш,Филипп Киркоров,
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