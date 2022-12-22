Солнцев заявил, что Волочкова "придумала" историю с женихом

Блогер и бывший участник телестройки «Дом 2» Рустам Солнцев в беседе с Teleprogramma.pro высмеял новый роман Анастасии Волочковой.
Солнцев заявил, что не верит в то, что избранник балерины сделал ей предложение.
«А если и есть какой-то человек, то вот это вот все Волочкова придумала сама — вот эти все россказни про него. А этот мужчина, наверное, ни сном, ни духом. Знает ли он о сам об этом? Я думаю, что нет, даже не догадывается», — поделился своими мыслями блогер.
Шоумен считает, что артистка «врет» и на самом деле не состоит в отношениях с кондитером по имени Дмитрий, которого она представила как своего жениха.