В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 70.53EUR 75.09
Войти в почту
53 минуты назад

Рустам Солнцев заявил, что Волочкова "придумала" историю с женихом

Газета.Ruиещё 1

Блогер и бывший участник телестройки «Дом 2» Рустам Солнцев в беседе с Teleprogramma.pro высмеял новый роман Анастасии Волочковой.

Солнцев заявил, что Волочкова "придумала" историю с женихом
Фото: volochkova_art/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)volochkova_art/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Солнцев заявил, что не верит в то, что избранник балерины сделал ей предложение.

«А если и есть какой-то человек, то вот это вот все Волочкова придумала сама — вот эти все россказни про него. А этот мужчина, наверное, ни сном, ни духом. Знает ли он о сам об этом? Я думаю, что нет, даже не догадывается», — поделился своими мыслями блогер.

Шоумен считает, что артистка «врет» и на самом деле не состоит в отношениях с кондитером по имени Дмитрий, которого она представила как своего жениха.

Шоу-бизнес,Рустам Солнцев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители