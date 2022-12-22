Солнцев заявил, что Волочкова "придумала" историю с женихом

«А если и есть какой-то человек, то вот это вот все Волочкова придумала сама — вот эти все россказни про него. А этот мужчина, наверное, ни сном, ни духом. Знает ли он о сам об этом? Я думаю, что нет, даже не догадывается», — поделился своими мыслями блогер.