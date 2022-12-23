Жена Костюшкина рассказала, как оказалась в шаге от смерти

Жена Стаса Костюшкина Юлия недавно попала в опасную ситуацию. Как она рассказала в соцсетях, у нее появился второй день рождения.

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / globallookpress.com Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / globallookpress.com

«Осознание того, что тебя могло не стать, пришло позже», – поделилась Костюшкина.

Оказалось, на Юлию чуть не упала ледяная глыба. По ее словам, лед в считаные секунды пролетел 11 этажей.

Происшествие случилось 20 декабря. Глыба упала в метре от жены певца. Осколок помял машину женщины, пишет «Федеральное агентство новостей».