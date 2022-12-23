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41 минуту назад

Жена Костюшкина рассказала, как оказалась в шаге от смерти

РИА "ФедералПресс"иещё 1

Жена Стаса Костюшкина Юлия недавно попала в опасную ситуацию. Как она рассказала в соцсетях, у нее появился второй день рождения.

Жена Костюшкина рассказала, как оказалась в шаге от смерти
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / globallookpress.comKomsomolskaya Pravda / Global Look Press / globallookpress.com

«Осознание того, что тебя могло не стать, пришло позже», – поделилась Костюшкина.

Оказалось, на Юлию чуть не упала ледяная глыба. По ее словам, лед в считаные секунды пролетел 11 этажей.

Происшествие случилось 20 декабря. Глыба упала в метре от жены певца. Осколок помял машину женщины, пишет «Федеральное агентство новостей».

Ранее «ФедералПресс» писал, что группа «Чай вдвоем» может вновь воссоединиться. Об этом сообщил директор Дениса Клявера Игорь Звягин.

Шоу-бизнес,Стас Костюшкин,Денис Клявер,
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