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29 минут назад

Бекмамбетов продал киностудию Bazelevs

Лера Букина

Киностудия Bazelevs, основанная российским режиссером и продюсером Тимуром Бекмамбетовым, была продана. Покупателями выступили ее генеральный продюсер Лала Рустамова и коммерческий директор Тимур Асадов, передает РБК.

Бекмамбетов продал киностудию Bazelevs
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как заявила сама Рустамова, сделка носила «коммерческий характер». По словам продюсера, она совершилась на рыночных условиях.

По итогам сделки Рустамова осталась на посту генпродюсера. Она, как отмечается, будет отвечать за проектную стратегию компании, привлечение новых команд, а также принимать стратегические решения. Асадов получил должность гендиректора. В его обязанности будет входить операционные управление Bazelevs.

Сообщается, что Бекмамбетов полностью вышел из бизнеса. Рустамова подчеркнула, что в настоящее время с ним сотрудничают как с режиссером и автором сценария.

Сделка коснулась только российского юрлица Bazelevs — ООО «Базелевс».

Bazelevs была основана в 1994 году. В 2004 году кинокомпанией был выпущен фильм режиссера Тимура Бекмамбетова «Ночной дозор». Он был снят по мотивам одноименного романа Сергея Лукьяненко. Данная экранизация стала наиболее кассовой картиной года, собрав в прокате $26 млн. Кроме того, компанией были созданы киносерии «Елки» и «Горько!». У Вazelevs есть отдельное представительство в Лос-Анджелесе.

Шоу-бизнес,Сергей Лукьяненко,
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