Бекмамбетов продал киностудию Bazelevs

Киностудия Bazelevs, основанная российским режиссером и продюсером Тимуром Бекмамбетовым, была продана. Покупателями выступили ее генеральный продюсер Лала Рустамова и коммерческий директор Тимур Асадов, передает РБК.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Как заявила сама Рустамова, сделка носила «коммерческий характер». По словам продюсера, она совершилась на рыночных условиях.

По итогам сделки Рустамова осталась на посту генпродюсера. Она, как отмечается, будет отвечать за проектную стратегию компании, привлечение новых команд, а также принимать стратегические решения. Асадов получил должность гендиректора. В его обязанности будет входить операционные управление Bazelevs.

Сообщается, что Бекмамбетов полностью вышел из бизнеса. Рустамова подчеркнула, что в настоящее время с ним сотрудничают как с режиссером и автором сценария.

Сделка коснулась только российского юрлица Bazelevs — ООО «Базелевс».