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1 час назад

За сколько Прохор Шаляпин продает свою квартиру в Москве

Super.ru

«Продаю красавицу с доброй энергетикой», — написал Прохор в своем инстаграм-аккаунте (Инстаграм запрещен в РФ). Но это не то, что вы подумали, о работорговле речи не идет. Просто он решил продать свою четырехкомнатную квартиру в столице: «Продаю срочно и гораздо ниже рыночной цены, всего за 30 миллионов рублей. Оценка по нашему району — 40 миллионов».

За сколько Прохор Шаляпин продает свою квартиру в Москве
Фото: СоцсетиСоцсети

Причину спешки и щедрости звездный владелец не обозначил. Зато подробно расписал все преимущества жилища.

По словам шоумена, в пятиэтажном доме 1951 года постройки есть лифт, здание якобы было возведено для руководства Моспромстроя и недавно прошло реконструкцию. Площадь квартиры 147 квадратных метров, высота потолков — 3,7 метра.

«Паркет Джанкерс — дубовая доска, в кухне и санузлах — подогрев полов», — уточнил он.

Санузла, кстати, два. Недвижимость располагается в районе станций метро Автозаводская и Дубровка. Прохор надеется, что квартира нужна кому-то из подписчиков, а риелторов попросил не беспокоить. И правильно! На наш взгляд, певец отлично справился с рекламой и без участия специалистов.

Шоу-бизнес,Прохор Шаляпин,
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