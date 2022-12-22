За сколько Прохор Шаляпин продает свою квартиру в Москве

«Продаю красавицу с доброй энергетикой», — написал Прохор в своем инстаграм-аккаунте (Инстаграм запрещен в РФ). Но это не то, что вы подумали, о работорговле речи не идет. Просто он решил продать свою четырехкомнатную квартиру в столице: «Продаю срочно и гораздо ниже рыночной цены, всего за 30 миллионов рублей. Оценка по нашему району — 40 миллионов».

Фото: Соцсети Соцсети

Причину спешки и щедрости звездный владелец не обозначил. Зато подробно расписал все преимущества жилища.

По словам шоумена, в пятиэтажном доме 1951 года постройки есть лифт, здание якобы было возведено для руководства Моспромстроя и недавно прошло реконструкцию. Площадь квартиры 147 квадратных метров, высота потолков — 3,7 метра.

«Паркет Джанкерс — дубовая доска, в кухне и санузлах — подогрев полов», — уточнил он.