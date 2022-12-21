Медведева прокомментировала новый клип Милохина

Известная фигуристка Евгения Медведева прокомментировала в своем Telegram-канале обложку клипа тиктокера Дани Милохина. Она поинтересовалась, как долго музыкант будет выезжать на ушедшей в прошлое истории.

Фото: ТАСС ТАСС

Отмечается, что ранее Милохин выступал в паре с Медведевой на шоу «Ледниковый период». После четырех выпусков он покинул проект, объяснив свое решение усталостью и необходимостью в отдыхе.

После отдыха он начал съемки нового клипа. С тем, чтобы привлечь к нему интерес, Милохин выложил в соцсетях превью с изображением фигуристки Евгении Медведевой.

«Интересно, а сколько еще «отдыхающий» будет выезжать на этой истории?», - задала риторический вопрос спортсменка.

Комментаторы тепло встретили ее пост. Они оставили под ним порядка четырех тысяч лайков в общей сложности.

Пользователи предположили, что Милохин будет вспоминать «Ледниковый период» вплоть до следующего инфоповода, либо до тех пор, «пока о нем не забудут».