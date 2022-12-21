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1 час назад

Медведева прокомментировала новый клип Милохина

Илья Родин

Известная фигуристка Евгения Медведева прокомментировала в своем Telegram-канале обложку клипа тиктокера Дани Милохина. Она поинтересовалась, как долго музыкант будет выезжать на ушедшей в прошлое истории.

Медведева прокомментировала новый клип Милохина
Фото: ТАССТАСС

Отмечается, что ранее Милохин выступал в паре с Медведевой на шоу «Ледниковый период». После четырех выпусков он покинул проект, объяснив свое решение усталостью и необходимостью в отдыхе.

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После отдыха он начал съемки нового клипа. С тем, чтобы привлечь к нему интерес, Милохин выложил в соцсетях превью с изображением фигуристки Евгении Медведевой.

«Интересно, а сколько еще «отдыхающий» будет выезжать на этой истории?», - задала риторический вопрос спортсменка.

Комментаторы тепло встретили ее пост. Они оставили под ним порядка четырех тысяч лайков в общей сложности.

Пользователи предположили, что Милохин будет вспоминать «Ледниковый период» вплоть до следующего инфоповода, либо до тех пор, «пока о нем не забудут».

Они призвали Евгению не обращать внимание «на этого инфантильного человека». По их мнению, «хайп на разных девушках - его единственная возможность быть на слуху».

Шоу-бизнес,Евгения Медведева,
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