Певица Бьянка пожаловалась на отеки лица из-за пищевой аллергии

«У меня опухли губы, хотя я с ними ничего не делала. Я просто опухла, еще страшно заложило нос. В общем, аллергия на какую-то еду, на какую — не знаю. Я сейчас ничего вредного не ем, наоборот, стараюсь покупать все здоровое», — пожаловалась Бьянка.

При этом она добавила, что раньше «не верила аллергенам» и слухам о вреде лактозы. Однако сейчас, по словам Бьянки, ее лицо отекло так, будто певица «выпила семь литров воды на ночь». Звезда подчеркнула, что отправится на прием к врачу как только вернется в Москву с гастролей.