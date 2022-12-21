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43 минуты назад

Певица Бьянка пожаловалась на отеки лица из-за пищевой аллергии

Газета.Ru

Певица Бьянка в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) пожаловалась на сильные отеки лица из-за пищевой аллергии.

Певица Бьянка пожаловалась на отеки лица из-за пищевой аллергии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«У меня опухли губы, хотя я с ними ничего не делала. Я просто опухла, еще страшно заложило нос. В общем, аллергия на какую-то еду, на какую — не знаю. Я сейчас ничего вредного не ем, наоборот, стараюсь покупать все здоровое», — пожаловалась Бьянка.

При этом она добавила, что раньше «не верила аллергенам» и слухам о вреде лактозы. Однако сейчас, по словам Бьянки, ее лицо отекло так, будто певица «выпила семь литров воды на ночь». Звезда подчеркнула, что отправится на прием к врачу как только вернется в Москву с гастролей.

Ранее Бьянка объяснила, что поправилась из-за гормонального сбоя.

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