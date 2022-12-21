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40 минут назад

Прохор Шаляпин продает квартиру в Москве за 30 млн рублей

Газета.Ru

Певец Прохор Шаляпин в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) заявил, что продает «красавицу»-квартиру с «доброй энергетикой».

Прохор Шаляпин продает квартиру в Москве за 30 млн рублей
Фото: соцсетисоцсети

«Дорогие мои, может нужно кому-то? Продаю красавицу с доброй энергетикой — 4-х комнатную квартиру в районе метро Автозаводская», — написал Шаляпин.

Квартиру площадью в 147 квадратных метров музыкант планирует продать за 30 млн рублей. По словам Шаляпина, такая цена примерно на 10 млн рублей ниже рыночной. Певец также подчеркнул, что хочет избавиться от недвижимости как можно скорее.

Ранее Шаляпина засудила соседка по коммунальной квартире.

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