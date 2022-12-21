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21 минуту назад

СМИ опровергли домыслы фанатов о смерти Бритни Спирс

Газета.Ru

Американское издание TMZ со ссылкой на данные близкого к окружению Бритни Спирс источника опровергло домыслы фанатов о смерти певицы.

СМИ опровергли домыслы фанатов о смерти Бритни Спирс
Фото: соцсетисоцсети

Фанаты певицы изучили ее Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) и сделали вывод, что туда публикуют ранее записанные Спирс видео и фотографии. Они также насторожились, когда исполнительницу не засняли папарацци в Нью-Йорке, хотя звезда говорила фанатам, что собирается посетить город. Еще одним аргументом в пользу этой теории стало поведение родителей Спирс: они оба приехали в Лос-Анджелес на прошлой неделе, поэтому поклонники предположили, что причиной могла стать смерть или болезнь Спирс.

Однако источник рассказал СМИ, что с певицей все в порядке. По словам инсайдера, она намеренно сказала фанатам о своем якобы приезде в Нью-Йорк, чтобы спокойно отдохнуть со своим возлюбленным Сэмом Асгари в Мексике.

Ранее Бритни Спирс снова снялась обнаженной, вопреки недовольству мужа.

Шоу-бизнес,Бритни Спирс,
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