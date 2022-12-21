Сенчукова высказалась о скандальном видео Смольянинова

Это пошло, некрасиво и предательски. Отвратительно и подло. Я даже не знаю, какие тут могут быть оценки. Человек исполняет все это в военной форме. Слов нет, одни буквы. Конечно, эти люди больше никогда сюда не приедут. У нас все будет хорошо, а они пусть где-то там живут, приспосабливаются, — прокомментировала артистка.