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46 минут назад

Сенчукова высказалась о скандальном видео Смольянинова

News.ru

Певица Наталья Сенчукова рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что осуждает исполнение актером Артуром Смольяниновым пародии на песню «Темная ночь» с антироссийским содержанием. Она назвала артиста человеком «с уродливой душой», а также заявила, что жители России едины, и это не могут изменить никакие «паршивые песенки».

Сенчукова высказалась о скандальном видео Смольянинова
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Это пошло, некрасиво и предательски. Отвратительно и подло. Я даже не знаю, какие тут могут быть оценки. Человек исполняет все это в военной форме. Слов нет, одни буквы. Конечно, эти люди больше никогда сюда не приедут. У нас все будет хорошо, а они пусть где-то там живут, приспосабливаются, — прокомментировала артистка.

Шоу-бизнес,Наталья Сенчукова,
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