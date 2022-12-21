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36 минут назад

Лолита объяснила, почему нельзя прощать измены

Super.ru

За кулисами новогоднего шоу «VK под шубой» Лолита Милявская рассказала Super, почему женщинам не стоит прощать измены. По словам артистки, не стоит этого делать даже из-за наличия общих детей.

Лолита объяснила, почему нельзя прощать измены
Фото: Super.ruSuper.ru

«Когда вы будете рассказывать детям, что посвятили им всю свою жизнь, в ответ услышите: "А кто тебя просил?"», — подчеркнула певица. По мнению Лолиты, изменщик однажды –– изменщик навсегда.

Лолита призвала не использовать манипуляции и подчеркнула, что после расставания у женщин обычно выстраивается очередь из достойных кавалеров.

Напомним, официально Лолита была замужем пять раз. В разговоре с Super певица отметила, что на новогодние праздники планирует отправиться на отдых с новым возлюбленным.

«Планирую отключить телефон и наслаждаться», — рассказала она нам.

Завидуем энтузиазму и перенимаем опыт!

Шоу-бизнес,Лолита Милявская,
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