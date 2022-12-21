Киркоров судится с налоговой

Назревает очередное судебное разбирательство. Адвокат народного артиста рассказал РИА «Новости», что отстаивать справедливость Филипп решил из-за ошибки с налогом на его квартиру в центре Москвы. Как выяснилось, из-за неверно указанной кадастровой стоимости жилья в документах налог на квартиру значительно увеличился.
Казалось бы, зачем артист мелочится? Все мы страдаем от налогов, это же не повод сразу бежать в суд. Но как бы не так! Оказалось, что из-за небольшой ошибки сумма платежа возросла на целых 4 миллиона рублей. Представитель Киркорова отметил, что артист исправно выплатил весь налог, но требует правосудия.
«Необходимую сумму налогов Филипп Бедросович оплатил, а ошибка в расчете будет доказана в суде, думаю, на первом же слушании», — заключил юрист.
Последний месяц года вообще крайне богат на судебные разбирательства, причем далеко не все звезды могут похвастаться победами на этом поприще. На днях Данила Козловский тоже принимал участие в суде из-за недвижимости, но в итоге остался должен весомую сумму истцу.