Cобчак рассказала о ссорах с Богомоловым

Телеведущая Ксения Собчак рассказала, почему чаще всего ссорится со своим супругом — режиссером Константином Богомоловым.
По словам звезды, они с мужем часто ссорились из-за покрытия на полу, пока в их загородном доме шел ремонт.
По словам Собчак, она очень любит ковры, так как они ассоциируются у нее с советской эпохой.
— Мой муж Богомолов — это невыносимо! Это единственное из-за чего мы с мужем все время ругаемся. Ему нравятся только голые полы, а я очень люблю ковры, — рассказала ведущая.
Неизвестно, удалось ли супругам в итоге договориться, однако в туалете дома, который ведущая показала на своем YouTube-канале, все же виднеется ковер.
14 декабря пресс-секретарь Хамовнического суда столицы сообщил «Вечерней Москве», что телеведущая Ксения Собчак не выплатила более трех миллионов рублей за установку каминов в своем доме. Индивидуальный предприниматель, с которым журналистка заключила договор в 2020 году об установке и введении в эксплуатацию трех каминов в своем доме, подал иск о взыскании с Собчак невыплаченных средств.