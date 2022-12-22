Cобчак рассказала о ссорах с Богомоловым

Телеведущая Ксения Собчак рассказала, почему чаще всего ссорится со своим супругом — режиссером Константином Богомоловым.

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По словам звезды, они с мужем часто ссорились из-за покрытия на полу, пока в их загородном доме шел ремонт.

По словам Собчак, она очень любит ковры, так как они ассоциируются у нее с советской эпохой.

— Мой муж Богомолов — это невыносимо! Это единственное из-за чего мы с мужем все время ругаемся. Ему нравятся только голые полы, а я очень люблю ковры, — рассказала ведущая.

Неизвестно, удалось ли супругам в итоге договориться, однако в туалете дома, который ведущая показала на своем YouTube-канале, все же виднеется ковер.