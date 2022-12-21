Волочкова потеряла ценный подарок от Баскова

Балерина Анастасия Волочкова призналась, что потеряла подарок от певца Николая Баскова. Как сообщает «Газета.Ru», на светском мероприятии она обронила серьгу, которую ей когда-то презентовал артист.
Танцовщица заявила, что очень огорчена и расстроена, поскольку для нее это было «знаковое» украшение.
«Я не осмелюсь сказать ему об этой потере. А может, кто-то из присутствовавших на вчерашнем мероприятии подписан на меня? И если эта серьга найдется и будет мне возвращена, я буду счастлива», — написала Волочкова.
Напомним, что ранее Волочкова рассказала своим подписчикам в социальных сетях, что собирается выйти замуж за массажиста Андрей Бузовкина. Свадьба пройдет в Лапландии. Свою задумку она объяснила тем, что 12 декабря возлюбленный пришел к ней в костюме Деда Мороза — это натолкнуло ее на мысль о бракосочетании в тематике Нового года.