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39 минут назад

Волочкова потеряла ценный подарок от Баскова

Никита Бородкин

Балерина Анастасия Волочкова призналась, что потеряла подарок от певца Николая Баскова. Как сообщает «Газета.Ru», на светском мероприятии она обронила серьгу, которую ей когда-то презентовал артист.

Волочкова потеряла ценный подарок от Баскова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Танцовщица заявила, что очень огорчена и расстроена, поскольку для нее это было «знаковое» украшение.

«Я не осмелюсь сказать ему об этой потере. А может, кто-то из присутствовавших на вчерашнем мероприятии подписан на меня? И если эта серьга найдется и будет мне возвращена, я буду счастлива», — написала Волочкова.

Напомним, что ранее Волочкова рассказала своим подписчикам в социальных сетях, что собирается выйти замуж за массажиста Андрей Бузовкина. Свадьба пройдет в Лапландии. Свою задумку она объяснила тем, что 12 декабря возлюбленный пришел к ней в костюме Деда Мороза — это натолкнуло ее на мысль о бракосочетании в тематике Нового года.

Шоу-бизнес,Николай Басков,Анастасия Волочкова,
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