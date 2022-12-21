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1 час назад

Знала о сексе всё. Как сейчас выглядит Анфиса Чехова

Газета.Ru

Александре Корчуновой, более известной как Анфиса Чехова, 21 декабря исполняется 45 лет.

1/17 Анфиса Чехова, 2004 год
Фото: globallookpress.com
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2/17 Ведущий рубрики «Теория Секса» Николай Бурлак, главная ведущая программы Анфиса Чехова и ведущий одной из рубрик Денис Морозов (слева направо) на презентации новой программы «Секс с Анфисой Чеховой», 2005
Фото: Сергей Виноградов/ТАСС
3/17 Анфиса Чехова, 2006 год
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
4/17 Анфиса Чехова в сцене из фильма «С.С.Д.» (2008)
Фото: Global Look Press
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5/17 Анфиса Чехова на открытии выставки американского дизайнера Дианы фон Фюрстенберг «Diane Von Furstenberg. Journey of a dress» в Центральном выставочном зале «Манеж», 2009 год
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
6/17 Анфиса Чехова и Костя Цзю на церемонии открытия V фестиваля отечественного кино «Московская премьера» в Доме Кино, 2007 год
Фото: Михаил Фомичев/ТАСС
7/17 Анфиса Чехова со своей собачкой, 2008 год
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
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8/17 Анфиса Чехова во время вечеринки, посвященной празднованию 5-летнего юбилея русской версии мужского журнала «Maxim», 2007 год
Фото: Алексей Крутов/ТАСС
9/17 Анфиса Чехова перед началом церемонии вручения премии «Муз-ТВ 2009» в СК «Олимпийский»
Фото: Алексей Филиппов/ТАСС
10/17 Певица Наташа Королева и телеведущая Анфиса Чехова (слева направо) на вечеринке, посвященной 3-летию телеканала World Fashion Channel в России, в клубе «Beach Club Royal Bar», 2009 год
Фото: Алексей Филиппов/ТАСС
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11/17 Анфиса Чехова с супругом Гурамом, 2013 год
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
12/17 Анфиса Чехова перед началом премьеры фильма Майкла Патрика Кинга «Секс в большом городе 2» в кинотеатре «Пушкинский», 2010 год
Фото: Алексей Филиппов/ТАСС
13/17 Анфиса Чехова перед началом церемонии вручения премии «Муз-ТВ 2010» в СК «Олимпийский»
Фото: Филиппов Алексей/ITAR-TASS
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14/17 Актеры Анфиса Чехова в роли Лолы и Жан Даниэль в роли Жакома в сцене из спектакля «Однажды знойной ночью» в постановке режиссера А. Носкова в театре Терезы Дуровой, 2009 год
Фото: Максим Шеметов/ТАСС
15/17 Анфиса Чехова на благотворительной акции, приуроченной к 90-летию столичного такси, 2015 год
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
16/17 Анфиса Чехова во время презентации своего сборника стихов - «Стихи, мысли, чувства» в Московском Доме Книги, 2019 год
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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17/17 Анфиса Чехова с сыном, 2022 год
Фото: Максим Григорьев/ТАСС

Она родилась в семье педагога-логопеда и спортсмена, который работал телохранителем и водителем у политика Владимира Жириновского. Но с отцом отношения не заладились – он ее постоянно критиковал.

Свою карьеру Чехова стала строить в 1994 году с участия в группе «Безумные светлячки». Затем она была ведущей на Муз-ТВ («На ночь глядя»), ТВ-6 (Дрема), ТВЦ («Культиватор»), СТС («Шоу-бизнес»).

При этом жизнь телеведущей не всегда была безоблачной. Когда в начале нулевых она лишилась работы, девушке пришлось сдавать в ломбард украшения. Но проект «Секс с Анфисой Чеховой» на ТНТ в 2005 году сделал ее знаменитой.

В последнее время Анфиса Чехова стала популярной на фоне своего похудения на 30 кг. По словам звезды, это произошло благодаря «отказу от мяса, дрожжей и сахара в целях оздоровления и занятиям йогой». Кроме того, она стала «активно прорабатывать свою психологию».

Чехова создала курс «Путеводитель к легкости». За него телеведущая получила премию «Мотиватор года – 2022», а журналистка Ксения Собчак в 2021 году включила актрису в список инфоцыган, пишет StarHit.

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