Адвокат прокомментировал информацию о разделе пентхауса Киркорова

Адвокат Александр Добровинский опроверг появившуюся ранее информацию о том, что певец Филипп Киркоров решил разделить свой двухэтажный пентхаус ради уменьшения налогов. Об этом он рассказал «Газете.ру».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Адвокат уточнил, что у Киркорова изначально было оформлено две квартиры в одном ЖК.

«Произошла ошибка при подсчете налога на квартиру Филиппа Киркорова, в ходе которой неверно была указана кадастровая стоимость жилья. В связи с этим налог на недвижимость оказался выше более чем на 4 млн рублей», — рассказал Добровинский.

Он также добавил, что артист уже оплатил первоначально выставленную сумму налога, однако намерен обжаловать ее в суде.