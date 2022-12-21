Адвокат прокомментировал информацию о разделе пентхауса Киркорова

Адвокат Александр Добровинский опроверг появившуюся ранее информацию о том, что певец Филипп Киркоров решил разделить свой двухэтажный пентхаус ради уменьшения налогов. Об этом он рассказал «Газете.ру».
Адвокат уточнил, что у Киркорова изначально было оформлено две квартиры в одном ЖК.
«Произошла ошибка при подсчете налога на квартиру Филиппа Киркорова, в ходе которой неверно была указана кадастровая стоимость жилья. В связи с этим налог на недвижимость оказался выше более чем на 4 млн рублей», — рассказал Добровинский.
Он также добавил, что артист уже оплатил первоначально выставленную сумму налога, однако намерен обжаловать ее в суде.
Ранее СМИ сообщили, что Филипп Киркоров хочет разделить свой роскошный пентхаус на Арбате на две части. Исходя из этого, стоимость квартир поменяется, соответственно изменится кадастровая стоимость и налог на нее – с 6 до 2 млн рублей.