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32 минуты назад

Волочкова раскрыла подробности предстоящей свадьбы

Мослента

Подробности предстоящей свадьбы раскрыла в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) балерина Анастасия Волочкова. Она сообщила, что торжество пройдет в Лапландии.

Волочкова раскрыла подробности предстоящей свадьбы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я себе могу позволить такую прихоть. Дед Мороз из Лапландии», — пояснила танцовщица. Однако точным местом проведения церемонии звезда назвала несуществующий город Новый Устюг.

Волочкова добавила, что для проведения свадьбы ей не хватает оленей. «Я буду в санях, но есть проблема — у нас нет оленей», — сообщила балерина.

Она спросила подписчиков, не может ли кто-то из них помочь решить ей этот вопрос.

Ранее знаменитость объявила дату своей свадьбы. «Я приняла решение, что наша свадьба с любимым Дедом Морозом будет в Лапландии. После Мальдив и на следующий день после моего дня рождения — 20 января — вылетаем туда» — написала она. Она также раскрыла личность своего избранника и сообщила, что его зовут Дмитрий.

Шоу-бизнес,Анастасия Волочкова,
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