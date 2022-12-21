Лолита рассказала о новом романе с поклонником

Певица Лолита Милявская рассказала о своем новом романе. Как сообщает RuNews24, в эфире телеканала «Муз-ТВ» она призналась, что поклонник долгое время завоевывал ее внимание.

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«У меня не только сердце, у меня весь ливер занят!» — со смехом рассказала артистка, отметив, что в ЗАГС она пока не спешит.

Личность нового избранника Милявская пока держит в секрете. Друг певицы Коста Лакоста узнал о новых отношениях одним из первых и заявил ей, что постоит за певицу, если ее возлюбленный будет вести себя неподобающим образом. Лолита отметила, что пока за помощью приятеля ей обращаться не приходилось.