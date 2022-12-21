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9 минут назад

«Весь ливер занят»: Лолита рассказала о новом романе

Никита Бородкин

Певица Лолита Милявская рассказала о своем новом романе. Как сообщает RuNews24, в эфире телеканала «Муз-ТВ» она призналась, что поклонник долгое время завоевывал ее внимание.

Лолита рассказала о новом романе с поклонником
Фото: ТАССТАСС

«У меня не только сердце, у меня весь ливер занят!» — со смехом рассказала артистка, отметив, что в ЗАГС она пока не спешит.

Личность нового избранника Милявская пока держит в секрете. Друг певицы Коста Лакоста узнал о новых отношениях одним из первых и заявил ей, что постоит за певицу, если ее возлюбленный будет вести себя неподобающим образом. Лолита отметила, что пока за помощью приятеля ей обращаться не приходилось.

Отметим, что Лолита была замужем уже пять раз — в последний раз она вышла замуж за тренера Дмитрия Иванова, однако пара разошлась в 2020 году. Ранее у певицы был роман роман с неким предпринимателем, однако отношения быстро закончились.

Шоу-бизнес,Лолита Милявская,Дмитрий Иванов,
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