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57 минут назад

Знакомый Харламова рассказал, что комик запрещает съезжать Асмус из-за дочери

Газета.Ru

Знакомый Гарика Харламова в беседе с kp.ru рассказал, почему юморист запрещает бывшей супруге Кристине Асмус съезжать из дома, в котором они проживают вместе.

Стало известно, почему Харламов продолжил жить с Асмус после развода
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам приятеля комика, у актрисы непростой характер. Он считает Асмус "буйной, легковоспламеняющейся и не всегда способной к самоконтролю".

"Гарик и его мама пытаются оградить ребенка от неправильных эмоций. Харламов обещал Кристине купить отдельное жилье, но тянет, потому что его устраивает, что дочка на попечении любящей бабушки", - объяснил собеседник издания.

Знакомый Харламова также утверждает, что комик против того, чтобы дочь была свидетельницей новых романов матери.

"Неужели кто-то верит, что он ее удерживает возле себя насильно? Если хочет уходить - может уйти, но есть условие: дочь должна быть с отцом", - рассказал он.

Шоу-бизнес,Гарик Харламов,
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