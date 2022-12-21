Стало известно, почему Харламов продолжил жить с Асмус после развода

Знакомый Гарика Харламова в беседе с kp.ru рассказал, почему юморист запрещает бывшей супруге Кристине Асмус съезжать из дома, в котором они проживают вместе.
По словам приятеля комика, у актрисы непростой характер. Он считает Асмус "буйной, легковоспламеняющейся и не всегда способной к самоконтролю".
"Гарик и его мама пытаются оградить ребенка от неправильных эмоций. Харламов обещал Кристине купить отдельное жилье, но тянет, потому что его устраивает, что дочка на попечении любящей бабушки", - объяснил собеседник издания.
Знакомый Харламова также утверждает, что комик против того, чтобы дочь была свидетельницей новых романов матери.
"Неужели кто-то верит, что он ее удерживает возле себя насильно? Если хочет уходить - может уйти, но есть условие: дочь должна быть с отцом", - рассказал он.