Пол Маккартни рассказал о депрессии после смерти Джона Леннона

Британский певец Пол Маккартни рассказал, какие эмоции испытал после смерти Джона Леннона.
По словам Маккартни, он «не мог выразить словами» то, что испытал после того, как узнал о смерти коллеги и близкого друга. Через некоторое время музыкант решил записать песню, посвященную Леннону. Об этом он сообщил в интервью SiriusXM's.
«Я не мог просто пойти на телевидение и рассказать, что Джон значил для меня. Это было слишком глубоким горем. Я нашел комнату и просто сел на деревянный пол в углу со своей гитарой и просто начал играть вступительные аккорды к композиции Here Today», — вспоминает Маккартни.
Солист The Beatles Джон Леннон был убит 8 декабря 1980 года. В музыканта выстрелили, когда он вместе с супругой Йоко Оно возвращался из студии звукозаписи Hit Factory в Нью-Йорке. Убил 25-летнего Леннона Марк Чепмен. Мотивом преступления было желание прославиться.