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36 минут назад

Маккартни рассказал, как впал в депрессию после смерти Джона Леннона

Слово и Делоиещё 1

Британский певец Пол Маккартни рассказал, какие эмоции испытал после смерти Джона Леннона.

Пол Маккартни рассказал о депрессии после смерти Джона Леннона
Фото: Global Look Press | Imagespace/ZUMAPRESS.comGlobal Look Press | Imagespace/ZUMAPRESS.com

По словам Маккартни, он «не мог выразить словами» то, что испытал после того, как узнал о смерти коллеги и близкого друга. Через некоторое время музыкант решил записать песню, посвященную Леннону. Об этом он сообщил в интервью SiriusXM's.

«Я не мог просто пойти на телевидение и рассказать, что Джон значил для меня. Это было слишком глубоким горем. Я нашел комнату и просто сел на деревянный пол в углу со своей гитарой и просто начал играть вступительные аккорды к композиции Here Today», — вспоминает Маккартни.

Солист The Beatles Джон Леннон был убит 8 декабря 1980 года. В музыканта выстрелили, когда он вместе с супругой Йоко Оно возвращался из студии звукозаписи Hit Factory в Нью-Йорке. Убил 25-летнего Леннона Марк Чепмен. Мотивом преступления было желание прославиться.

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