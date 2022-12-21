Пол Маккартни рассказал о депрессии после смерти Джона Леннона

«Я не мог просто пойти на телевидение и рассказать, что Джон значил для меня. Это было слишком глубоким горем. Я нашел комнату и просто сел на деревянный пол в углу со своей гитарой и просто начал играть вступительные аккорды к композиции Here Today», — вспоминает Маккартни.