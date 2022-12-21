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56 минут назад

«Не только сердце, весь ливер занят!»: Лолита рассказала о новом романе с поклонником

Вечерняя Москваиещё 2

Российская певица Лолита Милявская окунулась в новые романтические отношения. В этом призналась сама артистка, подтвердив таким образом слухи о ее романе, которые распространялись в сети.

Лолита рассказала о новом романе с поклонником
Фото: ТАССТАСС

— У меня не только сердце, у меня весь ливер занят! — заявила исполнительница.

Известно, что новым избранником 59-летней Лолиты стал ее поклонник. Он так настойчиво стал ухаживать за певицей, что в итоге ее сердце растаяло.

По словам артистки, первым о ее новом романе узнал ее друг Коста Лакоста, с которым они записали песню «По-другому».

— Он сказал, если не дай Бог что, он сразу за меня даст в глаз. Пока я не обращалась, значит, все нормально, — пошутила звезда.

Еще летом у Лолиты были отношения с бизнесменом по имени Роман, однако они не продлились долго, передает «СтарХит».

До этого о новом возлюбленном певицы Лолиты Милявской рассказала журналистка и блогер Алена Жигалова. В новом выпуске YouTube-шоу «Алена, блин! говорит» она рассказала, что у артистки роман с мужчиной младше ее.

Певица призналась, что обрела счастье и энергию рядом с новым возлюбленным. Однако Лолита не стала раскрывать имя своего избранника.

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