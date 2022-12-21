Костенко прокомментировала слухи об изменах Тарасова

Супруга футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко в очередной раз высказалась на тему измены.
За четыре года брака модель уже привыкла к сплетням и вопросам на эту тему. В сети регулярно появляются слухи о разводе супругов из-за измены спортсмена, несмотря на то, что возлюбленные воспитывают троих детей.
Костенко же вновь ответила на вопрос о ревности и измене от подписчиков на своей странице в социальных сетях.
Она призналась, что раньше подобные слухи и вопросы задевали и расстраивали ее. Однако после работы с психологом модель поняла, что люди обсуждают только то, что им интересно. А значит, считает Костенко, людям просто интересна она и ее семья.
Супруга Тарасова отметила, что ей льстит интерес к ее персоне и ее семье. Она также добавила, что раньше ей было жалко злопыхателей, которые выдумывают небылицы из-за несчастной и неинтересной собственной жизни. Теперь же жена футболиста считает, что это их выбор.
«Балаболы были и будут. Без них жизнь была бы скучна, кому-то же надо бульвары тешить. Это их выбор и им нести за это ответственность», — пояснила многодетная мама.
Напомним, что накануне подписчики назвали Костенко «плохой хозяйкой» из-за того, что на видео и фото супругов часто захламленные комнаты.