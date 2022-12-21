В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-1° в 
USD 69.00EUR 73.34
Войти в почту
24 минуты назад

Анастасия Костенко прокомментировала слухи об изменах Дмитрия Тарасова

runews24.ru

Супруга футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко в очередной раз высказалась на тему измены.

Костенко прокомментировала слухи об изменах Тарасова
Фото: из открытых источниковиз открытых источников

За четыре года брака модель уже привыкла к сплетням и вопросам на эту тему. В сети регулярно появляются слухи о разводе супругов из-за измены спортсмена, несмотря на то, что возлюбленные воспитывают троих детей.

Костенко же вновь ответила на вопрос о ревности и измене от подписчиков на своей странице в социальных сетях.

Она призналась, что раньше подобные слухи и вопросы задевали и расстраивали ее. Однако после работы с психологом модель поняла, что люди обсуждают только то, что им интересно. А значит, считает Костенко, людям просто интересна она и ее семья.

Супруга Тарасова отметила, что ей льстит интерес к ее персоне и ее семье. Она также добавила, что раньше ей было жалко злопыхателей, которые выдумывают небылицы из-за несчастной и неинтересной собственной жизни. Теперь же жена футболиста считает, что это их выбор.

«Балаболы были и будут. Без них жизнь была бы скучна, кому-то же надо бульвары тешить. Это их выбор и им нести за это ответственность», — пояснила многодетная мама.

Напомним, что накануне подписчики назвали Костенко «плохой хозяйкой» из-за того, что на видео и фото супругов часто захламленные комнаты.

Шоу-бизнес,Анастасия Костенко,Дмитрий Тарасов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители