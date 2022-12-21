Костенко прокомментировала слухи об изменах Тарасова

Супруга футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко в очередной раз высказалась на тему измены.

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За четыре года брака модель уже привыкла к сплетням и вопросам на эту тему. В сети регулярно появляются слухи о разводе супругов из-за измены спортсмена, несмотря на то, что возлюбленные воспитывают троих детей.

Костенко же вновь ответила на вопрос о ревности и измене от подписчиков на своей странице в социальных сетях.

Она призналась, что раньше подобные слухи и вопросы задевали и расстраивали ее. Однако после работы с психологом модель поняла, что люди обсуждают только то, что им интересно. А значит, считает Костенко, людям просто интересна она и ее семья.

Супруга Тарасова отметила, что ей льстит интерес к ее персоне и ее семье. Она также добавила, что раньше ей было жалко злопыхателей, которые выдумывают небылицы из-за несчастной и неинтересной собственной жизни. Теперь же жена футболиста считает, что это их выбор.

«Балаболы были и будут. Без них жизнь была бы скучна, кому-то же надо бульвары тешить. Это их выбор и им нести за это ответственность», — пояснила многодетная мама.