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45 минут назад

Ивлеевой подарили поношенную барсетку из 1990-х годов

Елена Прошина

Телеведущая и актриса Настя Ивлеева получила от своей команды в честь Нового года поношенную барсетку бренда Boss из 1990-х годов, набитую десятирублевыми купюрами. Об этом она лично сообщила у себя в социальных сетях.

Ивлеевой подарили поношенную барсетку из 1990-х годов
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ

Своим подарком Ивлеева похвасталась в сторис. На них можно увидеть поношенную барсетку люксового бренда Boss из коричневой кожи. Внутрь нее команда телеведущей положила тысячу рублей банкнотами номиналом по десять рублей и разные картинки, связанные с 1990-ми годами.

Соцсети

Ивлеева на видео призналась, что любит данную эпоху, о чем «ребята знали». Затем она заявила о намерении посетить магазины, выразив надежду, что они принимают десятирублевые купюры. Также телеведущая отметила, что барсетка идеально подходит к ее автомобилю Mercedes-Benz G-Класс.

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