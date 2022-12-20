Ивлеевой подарили поношенную барсетку из 1990-х годов

Телеведущая и актриса Настя Ивлеева получила от своей команды в честь Нового года поношенную барсетку бренда Boss из 1990-х годов, набитую десятирублевыми купюрами. Об этом она лично сообщила у себя в социальных сетях.
Своим подарком Ивлеева похвасталась в сторис. На них можно увидеть поношенную барсетку люксового бренда Boss из коричневой кожи. Внутрь нее команда телеведущей положила тысячу рублей банкнотами номиналом по десять рублей и разные картинки, связанные с 1990-ми годами.
Ивлеева на видео призналась, что любит данную эпоху, о чем «ребята знали». Затем она заявила о намерении посетить магазины, выразив надежду, что они принимают десятирублевые купюры. Также телеведущая отметила, что барсетка идеально подходит к ее автомобилю Mercedes-Benz G-Класс.