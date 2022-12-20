Пользователи раскритиковали Алесю Кафельникову за фото в бикини

Пользователи социальных сетей раскритиковали Алесю Кафельникову, дочь известного теннисиста, за отфотошопленные снимки на ее странице. Об этом пишет «Газета.Ru».
Отмечается, что Алеся после поездки на Бали выложила на своей странице новые кадры. На них она предстала в красном бикини и с мокрыми волосами.
Возмущение поклонников, которые ранее практически не хейтили дочь теннисиста, вызвали хорошо заметные изменения в ее фигуре.
Комментаторы заметили, что грудь модели на фотографиях - разного размера. Они предположили, что Алеся научилась умело редактировать снимки, профессионально пользуется фотошопом.
Часть пользователей уточнила, что такие изменения могут быть связаны с операцией по увеличению груди.