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1 час назад

Пользователи раскритиковали Алесю Кафельникову за фото в бикини

Илья Родин

Пользователи социальных сетей раскритиковали Алесю Кафельникову, дочь известного теннисиста, за отфотошопленные снимки на ее странице. Об этом пишет «Газета.Ru».

Пользователи раскритиковали Алесю Кафельникову за фото в бикини
Фото: соцсетисоцсети

Отмечается, что Алеся после поездки на Бали выложила на своей странице новые кадры. На них она предстала в красном бикини и с мокрыми волосами.

Возмущение поклонников, которые ранее практически не хейтили дочь теннисиста, вызвали хорошо заметные изменения в ее фигуре.

Комментаторы заметили, что грудь модели на фотографиях - разного размера. Они предположили, что Алеся научилась умело редактировать снимки, профессионально пользуется фотошопом.

Часть пользователей уточнила, что такие изменения могут быть связаны с операцией по увеличению груди.

Алеся Кафельникова,
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