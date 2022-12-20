Пользователи раскритиковали Алесю Кафельникову за фото в бикини

Пользователи социальных сетей раскритиковали Алесю Кафельникову, дочь известного теннисиста, за отфотошопленные снимки на ее странице. Об этом пишет «Газета.Ru».

Фото: соцсети соцсети

Отмечается, что Алеся после поездки на Бали выложила на своей странице новые кадры. На них она предстала в красном бикини и с мокрыми волосами.

Возмущение поклонников, которые ранее практически не хейтили дочь теннисиста, вызвали хорошо заметные изменения в ее фигуре.

Комментаторы заметили, что грудь модели на фотографиях - разного размера. Они предположили, что Алеся научилась умело редактировать снимки, профессионально пользуется фотошопом.