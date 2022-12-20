Критик Соседов высказался о разводе Агутина и Варум

Музыкальный критик Сергей Соседов в разговоре с изданием «Подмосковье Сегодня» подчеркнул, что не верит в слухи о скором разрыве Леонида Агутина и Анжелики Варум.
«Я не верю в это. Когда муж с женой живут настолько долго, они не разводятся. Время показало, что их брак крепкий. А вот когда прожили два-три года и разошлись, тогда действительно все возможно. А то, что они вместе столько лет, — это и есть гарантия того, что это уже навсегда», — высказался Соседов.
Критик считает, что основная цель этих слухов — пиар того, кто их распустил.
Поклонники заметили, что Агутин стал чаще выходить в свет без Варум. Они предположили, что артисты подают на развод. Агутин и Варум поженились в 2000 году, у них есть дочь Елизавета.