Критик Соседов высказался о разводе Агутина и Варум

«Я не верю в это. Когда муж с женой живут настолько долго, они не разводятся. Время показало, что их брак крепкий. А вот когда прожили два-три года и разошлись, тогда действительно все возможно. А то, что они вместе столько лет, — это и есть гарантия того, что это уже навсегда», — высказался Соседов.