Аксенова необычно объяснила свой отказ от алкоголя

Актриса Любовь Аксенова в разговоре с «Пятым каналом» отметила, что решила отказаться от употребления спиртного, так как не получает от него удовольствия.

«Как я отказалась от алкоголя? Да, никогда я от него не кайфовала, не получала удовольствие. Это как-то естественно произошло. Что в этом алкоголе? Гораздо веселее без него», — высказалась Аксенова.

Она уточнила, что даже не собирается выпить бокал шампанского на Новый год. По словам Аксеновой, она вероятнее всего будет спать в праздник. Помимо этого, актриса отметила, что в нетрезвом состоянии начинает шутить непривычным для нее образом.