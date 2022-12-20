В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 69.00EUR 73.34
Войти в почту
6 минут назад

Актриса Любовь Аксенова объяснила свой отказ от алкоголя несмешными шутками в нетрезвом состоянии

Газета.Ru

Актриса Любовь Аксенова в разговоре с «Пятым каналом» отметила, что решила отказаться от употребления спиртного, так как не получает от него удовольствия.

Аксенова необычно объяснила свой отказ от алкоголя
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Как я отказалась от алкоголя? Да, никогда я от него не кайфовала, не получала удовольствие. Это как-то естественно произошло. Что в этом алкоголе? Гораздо веселее без него», — высказалась Аксенова.

Она уточнила, что даже не собирается выпить бокал шампанского на Новый год. По словам Аксеновой, она вероятнее всего будет спать в праздник. Помимо этого, актриса отметила, что в нетрезвом состоянии начинает шутить непривычным для нее образом.

«Когда я выпиваю алкоголь, я начинаю очень плохо шутить. Во всяком случае, мне так кажется, что смеюсь одна я и никто больше», — резюмировала Аксенова.

Шоу-бизнес,Любовь Аксенова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители