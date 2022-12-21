Первый канал назвал имена всех ведущих "Новогодней ночи"

Ранее в пресс-службе сообщали, что в новогоднюю ночь Первый канал покажет шоу, в котором прозвучит более 50 хитов 2000-х годов. Участие в программе примут Григорий Лепс, Лолита, Леонид Агутин, Филипп Киркоров и другие. Зрители увидят на экране группу "Блестящие", Глюкозу, Вячеслава Бутусова, прозвучат песни Григория Лепса, Лолиты, МакSим, Леонида Агутина, Филиппа Киркорова, Елены Ваенги, Владимира Преснякова, групп "Иванушки International", "Руки вверх", "Дискотека Авария", "Uma2rman", "Город 312", "Гости из будущего", "Любэ", "Корни" и других исполнителей.