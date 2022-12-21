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22 минуты назад

Первый канал назвал имена всех ведущих "Новогодней ночи"

ТАССиещё 1

Ведущими "Новогодней ночи" на Первом канале станут заслуженная артистка РФ Лариса Гузеева, фигуристка Анна Щербакова, актер Максим Аверин, телеведущие Валдис Пельш, Екатерина Березовская, Вадим Галыгин, Светлана Зейналова, Тимур Соловьев и Дмитрий Хрусталев. Об этом в среду сообщили в пресс-службе вещателя.

Первый канал назвал имена всех ведущих "Новогодней ночи"
Фото: Первый каналПервый канал

"Лариса Гузеева, Анна Щербакова, Максим Аверин, Валдис Пельш, Екатерина Березовская, Вадим Галыгин, Светлана Зейналова, Тимур Соловьев, Дмитрий Хрусталев станут ведущими главной Новогодней ночи на Первом канале", - говорится в сообщении.

Губерниев высказался о шоу "Новогодняя ночь" с Щербаковой в роли ведущей

Ранее в пресс-службе сообщали, что в новогоднюю ночь Первый канал покажет шоу, в котором прозвучит более 50 хитов 2000-х годов. Участие в программе примут Григорий Лепс, Лолита, Леонид Агутин, Филипп Киркоров и другие. Зрители увидят на экране группу "Блестящие", Глюкозу, Вячеслава Бутусова, прозвучат песни Григория Лепса, Лолиты, МакSим, Леонида Агутина, Филиппа Киркорова, Елены Ваенги, Владимира Преснякова, групп "Иванушки International", "Руки вверх", "Дискотека Авария", "Uma2rman", "Город 312", "Гости из будущего", "Любэ", "Корни" и других исполнителей.

Шоу-бизнес,Екатерина Березовская,Тимур Соловьев,Вадим Галыгин,Анна Щербакова,Светлана Зейналова,Вячеслав Бутусов,Дмитрий Хрусталев,Валдис Пельш,Максим Аверин,Григорий Лепс,Владимир Пресняков,Леонид Агутин,Лариса Гузеева,Филипп Киркоров,Первый канал,
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