Ким Кардашьян попрощалась с 2022 годом новым «белфи»

Звезда реалити-шоу и бизнесвумен Ким Кардашьян опубликовала новое откровенное фото в бикини. Снимок она сопроводила коротким текстом, пошутив, что таким образом она «оглядывается на 2022 год», пишет «Газета.Ru».

Фото: соцсети соцсети

Отмечается, что Ким Кардашьян нередко публикует «белфи» в своем Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). В отличие от селфи, при этом типе съемки главным объектом становится не лицо, а задняя часть тела.

На фотографии, собравшей свыше двух миллионов лайков после публикации, знаменитость позирует в крошечном бикини своего бренда Skims на фоне пальм и лазурной воды.

«Оглядываюсь на 2022», — пошутила Кардашьян.