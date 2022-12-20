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31 минуту назад

Ким Кардашьян попрощалась с 2022 годом новым «белфи»

Илья Родин

Звезда реалити-шоу и бизнесвумен Ким Кардашьян опубликовала новое откровенное фото в бикини. Снимок она сопроводила коротким текстом, пошутив, что таким образом она «оглядывается на 2022 год», пишет «Газета.Ru».

Ким Кардашьян попрощалась с 2022 годом новым «белфи»
Фото: соцсетисоцсети

Отмечается, что Ким Кардашьян нередко публикует «белфи» в своем Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). В отличие от селфи, при этом типе съемки главным объектом становится не лицо, а задняя часть тела.

На фотографии, собравшей свыше двух миллионов лайков после публикации, знаменитость позирует в крошечном бикини своего бренда Skims на фоне пальм и лазурной воды.

«Оглядываюсь на 2022», — пошутила Кардашьян.

Напомним, что в конце ноября 2022 года звезда развелась с рэпером Канье Уэстом. Музыкант согласился ежемесячно выплачивать бывшей жене $200 тыс. в качестве алиментов, а также оплачивать половину расходов на образование детей

Шоу-бизнес,Ким Кардашьян,
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