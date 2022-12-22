«Меня увезли на скорой»: Седокова раскрыла тайну своих шрамов

«Раз началось обсуждение моих шрамов, покажу еще один. Эти точки на животе от операции, которая называется Kidney Obstruction… Однажды у меня очень сильно разболелся бок. Я поехала к врачу и он сказал, что нужна срочная операция. Если бы я опоздала на час, исход был бы другой. Меня увезли на скорой» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — рассказала исполнительница.