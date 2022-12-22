«Меня увезли на скорой»: Седокова раскрыла тайну своих шрамов

Пользователи Сети в последнее время стали тщательно рассматривать тело знаменитостей. Так, они заметили крупные шрамы у певицы Анны Седоковой.
Публика предположила, что они остались на теле артистки после пластических операций или липосакции. Однако Анна опровергла эти домыслы, отметив, что ее шрамы являются результатом перенесенной операции, после возникших проблем с непроходимостью почек.
«Раз началось обсуждение моих шрамов, покажу еще один. Эти точки на животе от операции, которая называется Kidney Obstruction… Однажды у меня очень сильно разболелся бок. Я поехала к врачу и он сказал, что нужна срочная операция. Если бы я опоздала на час, исход был бы другой. Меня увезли на скорой» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — рассказала исполнительница.
Также Седокова призналась, что еще больше шрамов, чем на ее теле, есть на ее сердце. Видимо, звезда имела в виду неудачные романы и замужества. Сейчас знаменитость счастлива в браке с латвийским баскетболистом Янисом Тиммой.