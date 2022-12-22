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14 минут назад

«Меня увезли на скорой»: Седокова раскрыла тайну своих шрамов

WomanHit.ruиещё 1

Пользователи Сети в последнее время стали тщательно рассматривать тело знаменитостей. Так, они заметили крупные шрамы у певицы Анны Седоковой.

«Меня увезли на скорой»: Седокова раскрыла тайну своих шрамов
Фото: СоцсетиСоцсети

Публика предположила, что они остались на теле артистки после пластических операций или липосакции. Однако Анна опровергла эти домыслы, отметив, что ее шрамы являются результатом перенесенной операции, после возникших проблем с непроходимостью почек.

«Раз началось обсуждение моих шрамов, покажу еще один. Эти точки на животе от операции, которая называется Kidney Obstruction… Однажды у меня очень сильно разболелся бок. Я поехала к врачу и он сказал, что нужна срочная операция. Если бы я опоздала на час, исход был бы другой. Меня увезли на скорой» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — рассказала исполнительница.

Также Седокова призналась, что еще больше шрамов, чем на ее теле, есть на ее сердце. Видимо, звезда имела в виду неудачные романы и замужества. Сейчас знаменитость счастлива в браке с латвийским баскетболистом Янисом Тиммой.

Шоу-бизнес,Янис Тимма,
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