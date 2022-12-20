Названы ведущие «Голубого огонька»

Телеканал «Россия» назвал ведущих «Новогоднего голубого огонька». Как сообщает «Говорит Москва», в этом году передачу будут вести артисты Николай Басков, Ангелина Вовк, Татьяна Веденеева, а также телеведущие Андрей Малахов, Мария Ситтель и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.
«Главная программа праздничной ночи» начнется после новогоднего обращения президента России Владимира Путина, с последним ударом курантов. В ней примут участие композитор Александра Пахмутова, певцы Лев Лещенко, Филипп Киркоров, Олег Газманов, Николай Расторгуев, Дима Билан и другие.
В пресс-службе телеканала также подчеркнули, что почетными гостями передачи станут герои России, побывавшие в зоне проведения специальной военной операции на Украине.
Напомним, что съемки «Новогоднего голубого огонька» для телеканала «Россия 1» начались еще в начале декабря. Отмечалось, что звездам за участие в нем не платят, из-за чего список желающих принять участие в передаче меньше, чем он мог бы быть.