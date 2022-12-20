Шевчук раскрыл свое отношение к суду по делу о дискредитации армии

Музыкант Юрий Шевчук признался, что не следил за ходом судебного дела в отношении него. По его словам, ему «сейчас не до этого», он пишет песни. Об этом он рассказал «Газете.ру».

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Ранее Верховный суд Башкирии признал Шевчука виновным по делу о дискредитации Российской армии. 19 декабря суд оставил в силе штраф лидеру «ДДТ» в размере 50 тыс. рублей. По словам музыканта, он не следил за процессом.

«Не знаю, мне сейчас не до них. Песни пишу. Добра и Мира!» — сказал Шевчук.

Напомним, после концерта в Уфе 18 мая на музыканта был составлен административный протокол по ч.1 ст.20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ). По данным следствия, во время концерта он задавал зрителям вопросы, которые могли бы заставить их усомниться в целях спецоперации на Украине.