Агутин прокомментировал слухи о конфликте с певцом SHAMAN

Певец Леонид Агутин опроверг в беседе с mk.ru слухи о конфликте с певцом SHAMAN.

Фото: Пресс-служба «Авито» Пресс-служба «Авито»

Агутин заявил, что не испытывает негатива к SHAMAN`у. Более того, он считает его хорошим парнем и крепким вокалистом. Однако артист не знаком с новым творчеством молодого исполнителя.

Агутин опроверг то, что отказался фотографироваться с певцом. По словам музыканта, дело было не в коллеге, а в его нежелании сниматься на ковровой дорожке.

«Я не люблю позирования, поэтому попросил: «Можно я побыстрее сфотографируюсь и пойду?». Так и сделал. Сфотографировался и ушел. Я ничего против него не имею», — объяснил артист.