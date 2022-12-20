Агутин прокомментировал слухи о конфликте с певцом SHAMAN

Певец Леонид Агутин опроверг в беседе с mk.ru слухи о конфликте с певцом SHAMAN.
Агутин заявил, что не испытывает негатива к SHAMAN`у. Более того, он считает его хорошим парнем и крепким вокалистом. Однако артист не знаком с новым творчеством молодого исполнителя.
Агутин опроверг то, что отказался фотографироваться с певцом. По словам музыканта, дело было не в коллеге, а в его нежелании сниматься на ковровой дорожке.
«Я не люблю позирования, поэтому попросил: «Можно я побыстрее сфотографируюсь и пойду?». Так и сделал. Сфотографировался и ушел. Я ничего против него не имею», — объяснил артист.
Ранее Агутин выпустил песню со словами «Я закрываю между нами дверь» на фоне слухов о разводе с Анжеликой Варум.