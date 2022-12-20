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50 минут назад

Мария Шукшина раскритиковала российских артистов за показной патриотизм

Слово и Дело

Актриса Мария Шукшина не верит в искренность каждого артиста, кто побывал в Донбассе с выступлениями или приезжал с гуманитарной помощью. По мнению артистки, звезды российского шоу-бизнеса проделывают такой трюк, чтобы обеспечить себе место на концертах в Кремле.

Шукшина раскритиковала артистов за показной патриотизм
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Шукшина с сожалением заметила, что на российской эстраде много не только предателей, но и артистов, которые лишь изображают из себя патриотов.

«Массово поехали с гумпомощью в Донбасс, чтобы сделать селфи. Это я про Бузову, например, говорю. А кто-то в военных госпиталях фотографируется с нашими бойцами. Но лишь для того, чтобы продолжить и дальше отплясывать на кресте в Кремле», — цитирует Шукшину «Царьград».

Мария считает, что искренне помогают только те, кто не хвастается своими действиями в социальных сетях.

«То, что чиновники потворствуют этому — это тихий ужас для всех патриотически настроенных людей», — высказалась актриса.

Шукшина с сожалением заметила, что в нынешние времена патриотизм «хорошо продается». Однако ей хотелось бы видеть в Донбассе тех артистов, кто действительно поддерживает Родину и не отвернется от нее при первой же удобной возможности.

Шоу-бизнес,Мария Шукшина,
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