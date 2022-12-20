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50 минут назад

Рената Литвинова рассказала о хронической проблеме с глазами

Super.ru

Кажется, что Рената Литвинова способна любой свой недостаток обратить в интригующую особенность. При этом актрису не портит даже то, что она не только не скрывает изъяны от поклонников, но и открыто указывает на них. Вот и в этот раз Рената удивила пользователей Сети, честно признавшись в отклонении, связанном с глазами.

Литвинова рассказала о хронической проблеме с глазами
Фото: соцсетисоцсети

«Если кто не замечал, признаюсь, я ведь тоже кошу (как и мой кот) на оба глаза», — иронично рассказала дива в своем Telegram-канале. При этом Рената отметила, что особенно сильно проблема начинает проявляться в трудные жизненные периоды, когда она много нервничает.

Не сомневаемся в честности актрисы, но и замечать в ней какие-либо недостатки не хотим. Даже если изъян действительно имеется, то уверены, что он лишь добавляет очередную изюминку в образ и без того кажущейся инопланетной Ренате!

Шоу-бизнес,Рената Литвинова,
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