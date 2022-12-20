Литвинова рассказала о хронической проблеме с глазами

Кажется, что Рената Литвинова способна любой свой недостаток обратить в интригующую особенность. При этом актрису не портит даже то, что она не только не скрывает изъяны от поклонников, но и открыто указывает на них. Вот и в этот раз Рената удивила пользователей Сети, честно признавшись в отклонении, связанном с глазами.