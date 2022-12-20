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1 час назад

«Сошел с ума»: Собчак раскритиковала Михалкова

Никита Бородкин

Журналистка Ксения Собчак раскритиковала режиссера Никиту Михалкова. Как сообщает «Слово и Дело», в своих соцсетях она заявила, что кинодеятель «тронулся умом на почве имперской темы».

Собчак о Михалкове: «Великий режиссер сошел с ума»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Никита Михалков — великий, конечно, режиссер — сошел с ума именно на имперской теме. Видимо, слишком долго гулял по декорациям "Сибирского цирюльника"», — заявила Собчак.

Она добавила, что по ее мнению, Михалков не смог снять ничего стоящего после фильма «Родня», который был выпущен в 1981 году.

«Мало кому из больших художников удается трезво и смело смотреть и изображать реальность. Кому-то мешает конъюнктура, у кого-то дети, короче говоря, как в том стихотворении Евтушенко: "Он знал, что вертится земля, но у него была семья"», — добавила Собчак.

Напомним, что Собчак нередко критикует Михалкова. Впервые конфликт разгорелся после того, как режиссер огласил гонорары российских знаменитостей и возмутился тому, что они при столь больших зарплатах позволяют себе критиковать государство.

Шоу-бизнес,Ксения Собчак,Никита Михалков,
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