Собчак о Михалкове: «Великий режиссер сошел с ума»

Журналистка Ксения Собчак раскритиковала режиссера Никиту Михалкова. Как сообщает «Слово и Дело», в своих соцсетях она заявила, что кинодеятель «тронулся умом на почве имперской темы».

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«Никита Михалков — великий, конечно, режиссер — сошел с ума именно на имперской теме. Видимо, слишком долго гулял по декорациям "Сибирского цирюльника"», — заявила Собчак.

Она добавила, что по ее мнению, Михалков не смог снять ничего стоящего после фильма «Родня», который был выпущен в 1981 году.

«Мало кому из больших художников удается трезво и смело смотреть и изображать реальность. Кому-то мешает конъюнктура, у кого-то дети, короче говоря, как в том стихотворении Евтушенко: "Он знал, что вертится земля, но у него была семья"», — добавила Собчак.