Между певцом Филиппом Киркоровым и журналисткой Марией Федоровой произошел небольшой конфликт. Видеоролик разместила сама Федорова в свой Telegram-канал.
На кадрах журналистка пытается взять у Киркорова из рук клатч в виде голубя, однако певец не согласен давать его в руки.
«Филипп Бедросович, дайте хотя бы для фотографии!» — обращается Федорова к артисту. «You want the scandal now? Do you know who I am? (Ты хочешь сейчас поскандалить? Ты знаешь, кто я такой?)» — отвечает Киркоров.
На призыв к дружбе певец отвечает отказом, после чего все присутствующие смеются.
Ранее Филипп Киркоров назвал Сергея Лазарева своим преемником.