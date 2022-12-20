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1 час назад

Филипп Киркоров поругался с журналисткой Федоровой из-за клатча-голубя

Газета.Ru

Между певцом Филиппом Киркоровым и журналисткой Марией Федоровой произошел небольшой конфликт. Видеоролик разместила сама Федорова в свой Telegram-канал.

На кадрах журналистка пытается взять у Киркорова из рук клатч в виде голубя, однако певец не согласен давать его в руки.

«Филипп Бедросович, дайте хотя бы для фотографии!» — обращается Федорова к артисту. «You want the scandal now? Do you know who I am? (Ты хочешь сейчас поскандалить? Ты знаешь, кто я такой?)» — отвечает Киркоров.

На призыв к дружбе певец отвечает отказом, после чего все присутствующие смеются.

Ранее Филипп Киркоров назвал Сергея Лазарева своим преемником.

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