Навка впервые высказалась о скандале с Башаровым

«Человек, когда приходит в это состояние, не контролирует себя и это отвратительно, ужасно и мерзко. И он не может с этим бороться. Я считаю, что если однажды человек поднял руку, или даже замахнулся, от него надо бежать. Я против насилия, тем более, над женщиной», — заявила она.