Навка впервые высказалась о скандале с Башаровым

Российская фигуристка Татьяна Навка впервые прокомментировала скандал с актером и ведущим Маратом Башаровым, которого обвиняют в алкоголизме и избиениях своих жен. Как сообщает StarHit, спортсменка назвала ужасным и мерзким то, что артист не может себя контролировать.
«Человек, когда приходит в это состояние, не контролирует себя и это отвратительно, ужасно и мерзко. И он не может с этим бороться. Я считаю, что если однажды человек поднял руку, или даже замахнулся, от него надо бежать. Я против насилия, тем более, над женщиной», — заявила она.
При этом Навка отметила, что удивлена участием Башарова в новом сезоне «Ледникового периода», что доказывает наличие у него таланта, который «не пропьешь».
«Он очень талантливый человек. Жалко, что его болезнь не дала эту возможность стать тем, кем он мог бы стать в профессиональном плане, в карьере», — добавила она.
Напомним, что в 2006 году у Навки и Башарова был роман — пару свел «Ледниковый период», в котором они выступали в паре. Позднее они расстались, а у Башарова началась череда скандалов с женами. Сперва из-за алкоголизма и рукоприкладства с ним развелась актриса Екатерина Архарова, а вторая неудача в семейной жизни его постигла уже с Елизаветой Шевырковой.