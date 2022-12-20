СМИ заявили о долгах Волочковой перед налоговой

Балерину Анастасию Волочкову обвиняют в неуплате налогов за землю на Рублевском шоссе. Об этом пишет Телеграм-канал Mash.

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Согласно информации издания, причиной обращения в суд стала неуплата артисткой земельного налога за ее участок на Рублевке. Волочкова задолжала налоговой 51,5 тыс. рублей.

Ранее балерина накопила долги в размере более 310 тыс. рублей за 22 квартиры в Астрахани, однако позднее задолженность она погасила.