Подруга Задорнова назвала неожиданную причину его смерти

Причиной смерти юмориста Михаила Задорнова стал подарок в виде куклы вуду, рассказала в эфире ток-шоу «Пусть говорят» экстрасенс Альбина Селицкая, об этом пишет StarHit.
Альбина Селицкая, хорошо общавшаяся с артистом, заявила, что незадолго до смерти Михаил Николаевич получил куклу вуду. По мнению женщины, от подарка нужно было отказаться, ведь он нес плохую энергетику.
«У Задорнова все всегда горело, он говорил: "Сердце горит, и жизнь радует!" Он даже в диагноз не верил… Очень печально, что так случилось, а мог же быть другой сюжет. Мне известно, что Михаилу Николаевичу подарили метровую куклу вуду. Куклы нельзя нарекать именем человека, а Задорнов с удовольствием принял презент», - рассказала Селицкая.
По ее словам, кукла плохо влияла на Задорнова и через полгода он стал плохо выглядеть. По мнению экстрасенса, подарок сделал близкий человек, возможно, женщина.
Напомним, Михаил Задорнов скончался в 2017 году в результате борьбы с раком головного мозга. Ему было 69 лет.