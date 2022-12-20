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55 минут назад

Подруга Задорнова назвала неожиданную причину его смерти

Елена Прошина

Причиной смерти юмориста Михаила Задорнова стал подарок в виде куклы вуду, рассказала в эфире ток-шоу «Пусть говорят» экстрасенс Альбина Селицкая, об этом пишет StarHit.

Альбина Селицкая, хорошо общавшаяся с артистом, заявила, что незадолго до смерти Михаил Николаевич получил куклу вуду. По мнению женщины, от подарка нужно было отказаться, ведь он нес плохую энергетику.

«У Задорнова все всегда горело, он говорил: "Сердце горит, и жизнь радует!" Он даже в диагноз не верил… Очень печально, что так случилось, а мог же быть другой сюжет. Мне известно, что Михаилу Николаевичу подарили метровую куклу вуду. Куклы нельзя нарекать именем человека, а Задорнов с удовольствием принял презент», - рассказала Селицкая.

По ее словам, кукла плохо влияла на Задорнова и через полгода он стал плохо выглядеть. По мнению экстрасенса, подарок сделал близкий человек, возможно, женщина.

Напомним, Михаил Задорнов скончался в 2017 году в результате борьбы с раком головного мозга. Ему было 69 лет.

Шоу-бизнес,Видео,Михаил Задорнов,
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