Подруга Задорнова назвала неожиданную причину его смерти

«У Задорнова все всегда горело, он говорил: "Сердце горит, и жизнь радует!" Он даже в диагноз не верил… Очень печально, что так случилось, а мог же быть другой сюжет. Мне известно, что Михаилу Николаевичу подарили метровую куклу вуду. Куклы нельзя нарекать именем человека, а Задорнов с удовольствием принял презент», - рассказала Селицкая.