Кормухина обрушилась с критикой на Орбакайте

Певица Ольга Кормухина резко высказалась о коллеге Кристине Орбакайте . Волна негатива последовала после выступления дочери артистки Аллы Пугачевой в шоу на одном из федеральных каналов.

Кормухина возмущена, что Орбакайте дают возможность зарабатывать в России, ведь певица поддерживает позицию сбежавшей за рубеж матери. При этом она убеждена, что фанаты сами виноваты в этом, поскольку возносили некоторых звезд до недосягаемых высот.