Кормухина обрушилась с критикой на Орбакайте

Певица Ольга Кормухина резко высказалась о коллеге Кристине Орбакайте. Волна негатива последовала после выступления дочери артистки Аллы Пугачевой в шоу на одном из федеральных каналов.
Кормухина возмущена, что Орбакайте дают возможность зарабатывать в России, ведь певица поддерживает позицию сбежавшей за рубеж матери. При этом она убеждена, что фанаты сами виноваты в этом, поскольку возносили некоторых звезд до недосягаемых высот.
«Придется потреблять творчество "записных" патреетов. Вообще, гаденько это все. Не знаю уж, как вам», — написала Кормухина в соцсетях, обрушившись с критикой на исполнительницу.
Орбакайте стала участницей шоу «Дуэты». Артистка вместе с композитором Игорем Николаевым исполнила хит «Осенний поцелуй»