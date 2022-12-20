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1 час назад

Ольга Кормухина обрушилась с критикой на Кристину Орбакайте

Слово и Дело

Певица Ольга Кормухина резко высказалась о коллеге Кристине Орбакайте. Волна негатива последовала после выступления дочери артистки Аллы Пугачевой в шоу на одном из федеральных каналов.

Кормухина обрушилась с критикой на Орбакайте
Фото: Global Look Press | Komsomolskaya PravdaGlobal Look Press | Komsomolskaya Pravda

Кормухина возмущена, что Орбакайте дают возможность зарабатывать в России, ведь певица поддерживает позицию сбежавшей за рубеж матери. При этом она убеждена, что фанаты сами виноваты в этом, поскольку возносили некоторых звезд до недосягаемых высот.

«Придется потреблять творчество "записных" патреетов. Вообще, гаденько это все. Не знаю уж, как вам», — написала Кормухина в соцсетях, обрушившись с критикой на исполнительницу.

Орбакайте стала участницей шоу «Дуэты». Артистка вместе с композитором Игорем Николаевым исполнила хит «Осенний поцелуй»

Шоу-бизнес,Ольга Кормухина,Кристина Орбакайте,Алла Пугачева,Игорь Николаев,
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