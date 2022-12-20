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51 минуту назад

Пугачеву и Собчак могут лишить гражданства Израиля

Елена Прошина

Российская исполнительница Алла Пугачева, а также телеведущая и журналистка Ксения Собчак могут лишиться недавно обретенного гражданства Израиля, сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на telegram-канал Mash.

Пугачеву и Собчак могут лишить гражданства Израиля
Фото: ТАССТАСС

Все дело в нарушении процесса его оформления. Причиной проблем может стать вручение певице и журналистке документов в индивидуальном порядке, так как 17 апреля 2022 года офис «Натива» официально не работал и был открыт только из-за особого положения этих знаменитостей.

Однако у чиновников, решивших помочь с гражданством Пугачевой и Собчак, уже возникли из-за этого проблемы. Утверждается, что — пятеро сотрудников Управления регистрации населения Израиля задержаны правоохранительными органами.

Ранее Пугачёва попала в список 100 самых влиятельных женщин года, составленный британской вещательной корпорацией BBC. По словам авторов рейтинга, исполнительница «неоднократно выступала против правительства», и «осудила конфликт на Украине».

Шоу-бизнес,Алла Пугачева,Ксения Собчак,
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