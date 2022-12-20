Пугачеву и Собчак могут лишить гражданства Израиля

Российская исполнительница Алла Пугачева, а также телеведущая и журналистка Ксения Собчак могут лишиться недавно обретенного гражданства Израиля, сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на telegram-канал Mash.

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Все дело в нарушении процесса его оформления. Причиной проблем может стать вручение певице и журналистке документов в индивидуальном порядке, так как 17 апреля 2022 года офис «Натива» официально не работал и был открыт только из-за особого положения этих знаменитостей.

Однако у чиновников, решивших помочь с гражданством Пугачевой и Собчак, уже возникли из-за этого проблемы. Утверждается, что — пятеро сотрудников Управления регистрации населения Израиля задержаны правоохранительными органами.