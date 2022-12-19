Тимур Родригез получил травму на съемках шоу «Маска»

Известный российский телеведущий Тимур Родригез рассказал что получил травму ноги во время съемок новогоднего выпуска шоу «Маска» на канале НТВ . Об этом пишет РИА «Новости».
На своей странице в в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) Родригез поделился видео. На кадрах видно, как шоумен с некоторым трудом передвигается на костылях.
Артист отметил, что костыли у него появились в результате травмы, полученной на съемках шоу. Он добавил, что пользуется ими в первый раз в жизни.
«На съемках новогодней «Маски» я надорвал себе связки», - пояснил Родригез.
Телеведущий уточнил, что связки надорваны, но не разорваны. Тем не менее, врачи выдали ему костыли, что он не слишком напрягал травмированную ногу.