Тимур Родригез получил травму на съемках шоу «Маска»

Известный российский телеведущий Тимур Родригез рассказал что получил травму ноги во время съемок новогоднего выпуска шоу «Маска» на канале НТВ . Об этом пишет РИА «Новости».

Фото: ТАСС ТАСС

На своей странице в в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) Родригез поделился видео. На кадрах видно, как шоумен с некоторым трудом передвигается на костылях.

Артист отметил, что костыли у него появились в результате травмы, полученной на съемках шоу. Он добавил, что пользуется ими в первый раз в жизни.

«На съемках новогодней «Маски» я надорвал себе связки», - пояснил Родригез.