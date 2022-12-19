В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 66.35EUR 70.62
Войти в почту
46 минут назад

Тимур Родригез рассказал о полученной на съемках шоу «Маска» травме

Илья Родин

Известный российский телеведущий Тимур Родригез рассказал что получил травму ноги во время съемок новогоднего выпуска шоу «Маска» на канале НТВ . Об этом пишет РИА «Новости».

Тимур Родригез получил травму на съемках шоу «Маска»
Фото: ТАССТАСС

На своей странице в в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) Родригез поделился видео. На кадрах видно, как шоумен с некоторым трудом передвигается на костылях.

Артист отметил, что костыли у него появились в результате травмы, полученной на съемках шоу. Он добавил, что пользуется ими в первый раз в жизни.

«На съемках новогодней «Маски» я надорвал себе связки», - пояснил Родригез.

Телеведущий уточнил, что связки надорваны, но не разорваны. Тем не менее, врачи выдали ему костыли, что он не слишком напрягал травмированную ногу.

Шоу-бизнес,Тимур Родригез,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители