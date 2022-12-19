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6 минут назад

Волочкова пообещала, что сыграет свадьбу в Лапландии

Газета.Ru

Балерина Анастасия Волочкова в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) пообещала, что выйдет замуж за «любимого Деда Мороза» в Лапландии.

Волочкова рассказала о свадьбе с «любимым Дедом Морозом»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я приняла решение, что наша свадьба с любимым Дедом Морозом будет в Лапландии. После Мальдив и моего дня рождения 20-го января на следующий день вылетаем туда! Будут сани, олени, цветы и полный шик!» — написала Волочкова.

Поклонники усомнились в искренности слов танцовщицы и напомнили ей о многих романах, которые, по словам Волочковой, должны были закончиться свадьбой.

«Запасаемся попкорном. Этот сериал лютее Кардашьянов»; «И сколько уже было таких Дедов Морозов? Не сосчитать! Дай бог, чтобы последний»; «Сбежит колбасник вслед за банщиком», — написали фанаты.

Шоу-бизнес,Анастасия Волочкова,
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