Волочкова рассказала о свадьбе с «любимым Дедом Морозом»

Балерина Анастасия Волочкова в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) пообещала, что выйдет замуж за «любимого Деда Мороза» в Лапландии.
«Я приняла решение, что наша свадьба с любимым Дедом Морозом будет в Лапландии. После Мальдив и моего дня рождения 20-го января на следующий день вылетаем туда! Будут сани, олени, цветы и полный шик!» — написала Волочкова.
Поклонники усомнились в искренности слов танцовщицы и напомнили ей о многих романах, которые, по словам Волочковой, должны были закончиться свадьбой.
«Запасаемся попкорном. Этот сериал лютее Кардашьянов»; «И сколько уже было таких Дедов Морозов? Не сосчитать! Дай бог, чтобы последний»; «Сбежит колбасник вслед за банщиком», — написали фанаты.