Влад Кадони отреагировал на слухи об увольнении из «Дома-2»

Телеведущий Влад Кадони на фоне слухов о своем увольнении из «Дома-2» во время прямого эфира телестройки обратился к соведущей Кристине Бухынбалтэ и спросил, почему его якобы уволили, а ее — нет. Об этом пишет Teleprogramma.pro.