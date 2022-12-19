Влад Кадони отреагировал на слухи об увольнении из «Дома-2»

Телеведущий Влад Кадони на фоне слухов о своем увольнении из «Дома-2» во время прямого эфира телестройки обратился к соведущей Кристине Бухынбалтэ и спросил, почему его якобы уволили, а ее — нет. Об этом пишет Teleprogramma.pro.
«Ребят, мне сегодня весь день пишут, что меня уволили из «Дома-2». Можно я посижу тут аккуратненько с вами?» — пошутил Кадони.
Недавно в СМИ появились слухи о том, что Кадони уволят с телестройки 15 декабря. Причиной увольнения якобы стала работа ведущего с бывшим генеральным продюсером «Дома-2» Алексеем Михайловским и бывшим шеф-редактором шоу «Бородина против Бузовой» Татьяной Светловой над новым проект телеканала «ТВ-3».
Ранее Кадони принял участие в передаче «Наследники и самозванцы».