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51 минуту назад

Влад Кадони отреагировал на слухи об увольнении из «Дома-2»

Газета.Ru

Телеведущий Влад Кадони на фоне слухов о своем увольнении из «Дома-2» во время прямого эфира телестройки обратился к соведущей Кристине Бухынбалтэ и спросил, почему его якобы уволили, а ее — нет. Об этом пишет Teleprogramma.pro.

Влад Кадони отреагировал на слухи об увольнении из «Дома-2»
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Ребят, мне сегодня весь день пишут, что меня уволили из «Дома-2». Можно я посижу тут аккуратненько с вами?» — пошутил Кадони.

Недавно в СМИ появились слухи о том, что Кадони уволят с телестройки 15 декабря. Причиной увольнения якобы стала работа ведущего с бывшим генеральным продюсером «Дома-2» Алексеем Михайловским и бывшим шеф-редактором шоу «Бородина против Бузовой» Татьяной Светловой над новым проект телеканала «ТВ-3».

Ранее Кадони принял участие в передаче «Наследники и самозванцы».

Шоу-бизнес,Влад Кадони,
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