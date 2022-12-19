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30 минут назад

Яна Поплавская предсказала скорое возвращение Ивана Урганта на телеэкраны

Газета.Ru

Актриса Яна Поплавская в своем Telegram-канале предположила, что телеведущий Иван Ургант в скором времени вернется в российский эфир.

Поплавская предсказала скорое возвращение Урганта на телеэкраны
Фото: газета.ругазета.ру

«Ваня очень хочет домой. Всеми возможными способами пробивает себе дорогу. Значит, точно вернется», — подчеркнула Поплавская.

Актриса выразила мнение, что следом за телеведущим на российских телеэкранах появятся и другие покинувшие Россию звезды: Чулпан Хаматова, Андрей Макаревич (признан в РФ иностранным агентом), Земфира и другие знаменитости. Поплавская напомнила, что в стране и без них есть достаточно много талантливых артистов, которые смогли бы заменить эмигрировавших звезд.

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«Есть много других талантливых людей. И они ничего не боятся, в отличие от «уехавших», — высказалась Поплавская.

Ранее Поплавская пожаловалась на серьезную болезнь.

Шоу-бизнес,Яна Поплавская,Чулпан Хаматова,Иван Ургант,Андрей Макаревич,
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