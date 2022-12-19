Поплавская предсказала скорое возвращение Урганта на телеэкраны

Актриса Яна Поплавская в своем Telegram-канале предположила, что телеведущий Иван Ургант в скором времени вернется в российский эфир.
«Ваня очень хочет домой. Всеми возможными способами пробивает себе дорогу. Значит, точно вернется», — подчеркнула Поплавская.
Актриса выразила мнение, что следом за телеведущим на российских телеэкранах появятся и другие покинувшие Россию звезды: Чулпан Хаматова, Андрей Макаревич (признан в РФ иностранным агентом), Земфира и другие знаменитости. Поплавская напомнила, что в стране и без них есть достаточно много талантливых артистов, которые смогли бы заменить эмигрировавших звезд.
«Есть много других талантливых людей. И они ничего не боятся, в отличие от «уехавших», — высказалась Поплавская.
Ранее Поплавская пожаловалась на серьезную болезнь.