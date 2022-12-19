Поплавская предсказала скорое возвращение Урганта на телеэкраны

Актриса выразила мнение, что следом за телеведущим на российских телеэкранах появятся и другие покинувшие Россию звезды: Чулпан Хаматова, Андрей Макаревич (признан в РФ иностранным агентом), Земфира и другие знаменитости. Поплавская напомнила, что в стране и без них есть достаточно много талантливых артистов, которые смогли бы заменить эмигрировавших звезд.