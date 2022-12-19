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1 час назад

Прохора Шаляпина бросила молодая возлюбленная

Газета.Ru

36-летняя модель Ольга Сан в разговоре с PROZvezd рассказала, что бросила своего возлюбленного, певца Прохора Шаляпина.

«Я поставила точку в отношениях с Прохором. Я больше не имею никакого отношения к его личной жизни. Желаю ему в будущем найти именно того человека, с которым он будет счастлив и пусть он построит классную семью», — отметила Сан.

Она уточнила, что хотела построить с музыкантом серьезные отношения, однако тот был согласен лишь на гостевой брак без детей. По словам Сан, Шаляпин не хотел расставаться, однако она настояла на разрыве, так как хотела традиционную семью.

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«Он не ожидал этого, хотел продолжить наши отношения: приглашал меня в театр, на разные мероприятия. А после того, как я отказалась, он начал публиковать на своей страничке в соцсети фотографии с Настей Волочковой. Как я поняла, это была месть мне», — пожаловалась модель.

Шоу-бизнес,Видео,Прохор Шаляпин,
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