Прохора Шаляпина бросила молодая возлюбленная

36-летняя модель Ольга Сан в разговоре с PROZvezd рассказала, что бросила своего возлюбленного, певца Прохора Шаляпина.
«Я поставила точку в отношениях с Прохором. Я больше не имею никакого отношения к его личной жизни. Желаю ему в будущем найти именно того человека, с которым он будет счастлив и пусть он построит классную семью», — отметила Сан.
Она уточнила, что хотела построить с музыкантом серьезные отношения, однако тот был согласен лишь на гостевой брак без детей. По словам Сан, Шаляпин не хотел расставаться, однако она настояла на разрыве, так как хотела традиционную семью.
«Он не ожидал этого, хотел продолжить наши отношения: приглашал меня в театр, на разные мероприятия. А после того, как я отказалась, он начал публиковать на своей страничке в соцсети фотографии с Настей Волочковой. Как я поняла, это была месть мне», — пожаловалась модель.