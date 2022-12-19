Прохора Шаляпина бросила молодая возлюбленная

«Он не ожидал этого, хотел продолжить наши отношения: приглашал меня в театр, на разные мероприятия. А после того, как я отказалась, он начал публиковать на своей страничке в соцсети фотографии с Настей Волочковой. Как я поняла, это была месть мне», — пожаловалась модель.