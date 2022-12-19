Anna Asti стала артисткой года по версии VK Музыки

VK Музыка подвела итоги 2022 года. По итогам количества прослушиваний сервис признал Анну Asti артисткой года.
Работая сольно, девушка также удостоилась победы в номинации «Альбом года» за пластинку «Феникс». Как отметили в VK Музыке, наиболее прослушиваемыми стали сразу три трека, включая дуэт с Филиппом Киркоровым.
Артистом года стал MACAN. Он активно радовал слушателей новыми песнями. Однако больше всего по вкусу пришелся трек «За всех». В ходе подведения итогов 2022 года также выбрали «Прорыв года» – Xcho, а «Группой года» стал дуэт MiyaGi & Эндшпиль.
Отметим, охват аудитории рунета в «ВКонтакте» составляет 85%. Ежемесячно социальной сетью пользуются 100 млн человек.