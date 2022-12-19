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1 час назад

Anna Asti стала артисткой года по версии VK Музыки

Слово и Делоиещё 1

VK Музыка подвела итоги 2022 года. По итогам количества прослушиваний сервис признал Анну Asti артисткой года.

Anna Asti стала артисткой года по версии VK Музыки
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Работая сольно, девушка также удостоилась победы в номинации «Альбом года» за пластинку «Феникс». Как отметили в VK Музыке, наиболее прослушиваемыми стали сразу три трека, включая дуэт с Филиппом Киркоровым.

Артистом года стал MACAN. Он активно радовал слушателей новыми песнями. Однако больше всего по вкусу пришелся трек «За всех». В ходе подведения итогов 2022 года также выбрали «Прорыв года» – Xcho, а «Группой года» стал дуэт MiyaGi & Эндшпиль.

Отметим, охват аудитории рунета в «ВКонтакте» составляет 85%. Ежемесячно социальной сетью пользуются 100 млн человек.

Шоу-бизнес,Филипп Киркоров,
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