Anna Asti стала артисткой года по версии VK Музыки

Работая сольно, девушка также удостоилась победы в номинации «Альбом года» за пластинку «Феникс». Как отметили в VK Музыке, наиболее прослушиваемыми стали сразу три трека, включая дуэт с Филиппом Киркоровым .

Артистом года стал MACAN. Он активно радовал слушателей новыми песнями. Однако больше всего по вкусу пришелся трек «За всех». В ходе подведения итогов 2022 года также выбрали «Прорыв года» – Xcho, а «Группой года» стал дуэт MiyaGi & Эндшпиль.